Несмотря на снегопады, автошкола "Престиж" будет проводить уроки вождения для мотоциклистов

Февральские снегопады, может быть, где-то и парализуют работу, но только не на площадке автошколы "Престиж".

Занятия на площадке автошколы "Престиж" не прерываются ни на один день, хотя февральские снегопады добавляют хлопот и работы сотрудникам учебного заведения.

За эту зиму площадку в "Престиже" расчищали от снега уже не менее 15 раз. Поэтому здесь вы не обнаружите снежных завалов, обучение вождению проходит в обычном режиме. Небольшие перерывы делаются только на время работы трактора-уборщика.

Такой подход к уборке снега имеет еще один плюс для автолюбителей. Благодаря отсутствию снега на асфальтобетонном покрытии и многометровых обледенелых брустверах по углам уже в марте площадка будет готова к началу работы с двухколесной техникой - мотоциклами и скутерами (категории А, А1, М).

Если в ваших планах есть весенняя сдача экзаменов, а в мечтах — майские поездки на двух колесах, то пишите заявление в автошколу прямо сейчас! До марта и чистого асфальта на площадке - рукой подать, успеете освоить курс теории и - вперед на вождение. Тел. 27-45-45.

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