Несостоявшийся фермер в Карелии скосил траву на своем участке, чтобы избежать штрафа
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В Пряжинском районе чуть не оштрафовали мужчину, мечтавшего стать фермером, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.
В октябре 2017 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Карелии провели плановую выездную проверку на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном вблизи деревни Чуйнаволок Пряжинского района. Участок с разрешенным использованием для ведения крестьянского фермерского хозяйства принадлежит гражданину РФ.
В ходе проведения проверки было установлено, что собственник земельного участка деятельность, связанную с крестьянско-фермерским хозяйством, не ведет, участок заброшен в течение длительного времени.
По результатам плановой проверки гражданину было выдано предписание об устранении выявленного нарушения сроком до ноября 2018 года.
В ноябре была проведена проверка исполнения предписания. Гражданин выполнил агротехнические и культуртехнические мероприятия, которые ему рекомендовали специалисты отдела Россельхознадзора, в установленный срок: скосил траву и свел древесно-кустарниковую растительность.
Таким образом, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 60 тысяч кв.м. введен в сельскохозяйственный оборот.
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