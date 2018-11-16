Несостоявшийся фермер в Карелии скосил траву на своем участке, чтобы избежать штрафа

В Пряжинском районе чуть не оштрафовали мужчину, мечтавшего стать фермером, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В октябре 2017 года сотрудниками Управления Россельхознадзора по Карелии провели плановую выездную проверку на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном вблизи деревни Чуйнаволок Пряжинского района. Участок с разрешенным использованием для ведения крестьянского фермерского хозяйства принадлежит гражданину РФ.



фото: управление Россельхознадзора Карелии

В ходе проведения проверки было установлено, что собственник земельного участка деятельность, связанную с крестьянско-фермерским хозяйством, не ведет, участок заброшен в течение длительного времени.

По результатам плановой проверки гражданину было выдано предписание об устранении выявленного нарушения сроком до ноября 2018 года.

В ноябре была проведена проверка исполнения предписания. Гражданин выполнил агротехнические и культуртехнические мероприятия, которые ему рекомендовали специалисты отдела Россельхознадзора, в установленный срок: скосил траву и свел древесно-кустарниковую растительность.

Таким образом, земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 60 тысяч кв.м. введен в сельскохозяйственный оборот.