Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксперты по сну рассказали о мешающей спать еде
13.04.2021 23:30
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук останется за решеткой до середины июня 18
13.04.2021 18:35
В Карелии отреставрируют одну из старейших деревянных часовен
13.04.2021 16:20
Уборщица нашла на пляже останки загадочного существа с похожими на ласты лапами
13.04.2021 19:40
Молодая жительница Петрозаводска, устроившая смертельный поджог детской коляски, отправилась в колонию на 13 лет 3
13.04.2021 15:09
Сотрудники столичных судов наденут новую форму с погонами
13.04.2021 21:30
Власти Карелии нашли решение, как сократить число ДТП из-за выезда на встречную полосу 9
Сегодня 07:15

Несовершеннолетним преступникам в Петрозаводске предложили стать добровольцами

Новости. Общество
11:45, 14 Апреля 2021
фото: © УФСИН Карелии
Загрузка...

Осужденным подросткам показали, как оказывать первую помощь, и предложили вступить в «Богатырскую заставу», сообщили в УФСИН Карелии.

На днях в Детско-юношеском центре Петрозаводска состоялось профилактическое мероприятие для несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Занятие провел руководитель подростково-молодежного клуба «Богатырская застава» Борис Мазаев.

Подросткам рассказали о развитии волонтерства и добровольчества среди молодежи, о деятельности клуба «Богатырская застава» и народной дружины «Бузина».

Несовершеннолетним дали информацию о возможности поступления в ряды добровольцев. Кроме того, подросткам продемонстрировали способы оказания первой медицинской помощи, полезные навыки которыми должен обладать каждый волонтер.

В УФСИН уверены, что подобные мероприятия направлены на всестороннее развитие несовершеннолетних осужденных и являются эффективным способом профилактики совершения повторных преступлений.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-14 12:31:18
Одобряю. Наш ответ навальнятам
User
2021-04-14 12:22:31
Нагайки выдадут?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.04.2021, 20:40
В МЧС рассказали, как без нарушений жарить шашлык на даче
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
10.04.2021, 12:01
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО)
10.04.2021, 15:41
Глава Минстроя Карелии рассказал о расселении аварийных домов в Петрозаводске
13.04.2021, 12:34
В ответ на жалобу горожанина в БСМП Петрозаводска рассказали о работе приемного покоя

Аналитика

Сегодня 09:35
Капитал
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Карельские геологи отпраздновали свой профессиональный праздник 1
Сегодня 09:30
Реставрация по цене каркасного дома
13.04.2021 16:15
А уголек-то коптит 3
12.04.2021 15:05
Петрозаводск будущего: умный, комфортный и безопасный 22
12.04.2021 09:43
Вся аналитика

Чтиво

12.04.2021 15:50
Без политики
Костная клиника: снятие боли за один сеанс
Боль в спине или суставе – невыносимое ощущение, которое преследует и днём, и ночью, напоминает о себе при каждом неловком движении, мешает работать, жить и радоваться жизни.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 16
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»