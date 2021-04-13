Несовершеннолетним преступникам в Петрозаводске предложили стать добровольцами

Осужденным подросткам показали, как оказывать первую помощь, и предложили вступить в «Богатырскую заставу», сообщили в УФСИН Карелии.

На днях в Детско-юношеском центре Петрозаводска состоялось профилактическое мероприятие для несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Занятие провел руководитель подростково-молодежного клуба «Богатырская застава» Борис Мазаев.

Подросткам рассказали о развитии волонтерства и добровольчества среди молодежи, о деятельности клуба «Богатырская застава» и народной дружины «Бузина».

Несовершеннолетним дали информацию о возможности поступления в ряды добровольцев. Кроме того, подросткам продемонстрировали способы оказания первой медицинской помощи, полезные навыки которыми должен обладать каждый волонтер.

В УФСИН уверены, что подобные мероприятия направлены на всестороннее развитие несовершеннолетних осужденных и являются эффективным способом профилактики совершения повторных преступлений.