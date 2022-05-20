890x80
Реклама
Исторический «Дом Захаровых» удалят из центра Петрозаводска
Сегодня 11:07
В Петрозаводске возобновили работу магазины, принадлежащие польской LPP Group (ФОТО)
Сегодня 12:42
Еще один житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
Сегодня 09:13
Босоножки китайского бренда расплавилась на ногах девушки
Сегодня 00:10
Две школы в Петрозаводске «заминировали» во время проведения экзамена
Сегодня 12:04

Как строится ЖК Onegin в Петрозаводске (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Новости. Общество
20:00, 20 Мая 2022

Новости партнеров

Побывали на стройплощадке и посмотрели, как продвигается строительство необычного жилого дома «Onegin» с видами на Онежское озеро.

В прошлой статье мы рассказали, как побывали на строительной площадке нового жилого района «TALOJARVI» Город у воды.

Специалисты компании Баренц Групп предложили нам также посмотреть, как продвигается строительство Жилого дома «Onegin».

Onegin расположен на пересечении улиц Ригачина и Державина. В 5 минутах от Онежской набережной.

https://go.2gis.com/gpbwp

 

В настоящий момент ведутся работы по устройству монолитных железобетонных стен и сборно-монолитного перекрытия подземного паркинга, который является важным преимуществом этого дома.

Приступили к армированию стен 1-го этажа и перекрытию цокольного этажа.

Стены будущих холлов в ЖК «Onegin» уже возведены.

Рядом с ЖК Onegin полностью развитая инфраструктура:
- Рядом Державинский лицей;
- Набережная и парк;
- Поликлиника;
- Парки и скверы;
- Школы и детские сады в шаговой доступности;
- Остановки общественного транспорта.

Уже можно посмотреть, как будет выглядеть новый ЖК «Onegin» и «прогуляться» по территории комплекса.

Или наблюдать за ходом строительства жилого дома «Onegin» в режиме online через круглосуточные камеры. 

За более подробной информацией по наличию квартир и их стоимости обращайтесь к специалистам отдела продаж "Баренц Групп" по телефону: 331-331

Посмотреть варианты планировок можно на сайте Barenz.group

 

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН»
Адрес: город Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д. 1-А ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042 Проектные декларации на сайте Barenz.group

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2022, 11:26
Военкомат Петрозаводска ищет тех, кто хочет ненадолго стать контрактником
13.05.2022, 10:55
Плотина открыта: на Петрозаводск идет волна
13.05.2022, 06:40
Работники поликлиники в Карелии лишатся должностей из-за жалоб пациентов
17.05.2022, 09:50
Город в Приладожье Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха летом
14.05.2022, 13:28
Несколько дачных кооперативов под Петрозаводском отрезаны от «большой земли» из-за потопа (ФОТО)
13.05.2022, 12:03
Синоптики рассказали, каким будет лето в России

Аналитика

Сегодня 08:58
Обществоведение
Главный акцент в обучении — практическая подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности
Северный институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) объявляет о начале приемной кампании.
«Никто не закрылся. Все работают»
19.05.2022 19:37
Тернистый путь к красивому водопаду
19.05.2022 11:09
Боднарчук продолжил судебную схватку с властью Карелии
16.05.2022 16:18
Что ждет торговые центры и кинотеатры под прессом санкций
13.05.2022 14:07
Вся аналитика

Чтиво

18.05.2022 12:00
Кофе со сливками
Такой не железный «Железный человек»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — первый в Карелии обладатель титула Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков.
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
архив чтиво

Медиа

Первый в Карелии Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков в гостях у «Кофе со сливками»
18.05.2022 13:23
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.