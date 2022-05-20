Как строится ЖК Onegin в Петрозаводске (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Побывали на стройплощадке и посмотрели, как продвигается строительство необычного жилого дома «Onegin» с видами на Онежское озеро.

В прошлой статье мы рассказали, как побывали на строительной площадке нового жилого района «TALOJARVI» Город у воды.

Специалисты компании Баренц Групп предложили нам также посмотреть, как продвигается строительство Жилого дома «Onegin».

Onegin расположен на пересечении улиц Ригачина и Державина. В 5 минутах от Онежской набережной.

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В настоящий момент ведутся работы по устройству монолитных железобетонных стен и сборно-монолитного перекрытия подземного паркинга, который является важным преимуществом этого дома.

Приступили к армированию стен 1-го этажа и перекрытию цокольного этажа.

Стены будущих холлов в ЖК «Onegin» уже возведены.

Рядом с ЖК Onegin полностью развитая инфраструктура:

- Рядом Державинский лицей;

- Набережная и парк;

- Поликлиника;

- Парки и скверы;

- Школы и детские сады в шаговой доступности;

- Остановки общественного транспорта.

Уже можно посмотреть, как будет выглядеть новый ЖК «Onegin» и «прогуляться» по территории комплекса.

Или наблюдать за ходом строительства жилого дома «Onegin» в режиме online через круглосуточные камеры.

За более подробной информацией по наличию квартир и их стоимости обращайтесь к специалистам отдела продаж "Баренц Групп" по телефону: 331-331

Посмотреть варианты планировок можно на сайте Barenz.group

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН»

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