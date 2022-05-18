Как меняется инфраструктура Петрозаводска? Рождение масштабного проекта (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Мы решили узнать, как создается новый жилой район «Талоярви» и побывали на строительной площадке.
О новом жилом районе «Талоярви» слышал почти каждый житель Петрозаводска. Достоинства этого нового жилого комплекса, который строится на берегу Онежского озера в районе улицы Заводская, можно перечислять очень долго: первая береговая линия, большой парк, ландшафтный дизайн территории, авторская отделка холлов домов и масса других преимуществ.
Мы решили узнать, как создается новый жилой район «Талоярви» и побывали на строительной площадке.
«TALOJARVI» город у воды, расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.
Комплекс состоит из ансамбля 21 монолитного дома разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением.
Специалисты строительного отдела компании "Баренц Групп" провели для нас индивидуальную экскурсию по строительной площадке и рассказали о всех работах, которые ведутся на сегодня в «TALOJARVI» город у воды.
Сначала нас провели к дому №1
В настоящий момент ведутся работы по устройству монолитных железобетонных стен и сборно-монолитного перекрытия четвертого этажа.
К слову, не могли не отметить, какой вид открывается из окон 4 этажа.
Приступили к армированию стен 5-го этажа.
В ближайшее время приступают к устройству кирпичной кладки кладовых и технических помещений в подвале, а также к монтажу внутренних инженерных систем дома.
Также в активной стадии находится подготовка к прокладке внутриплощадочных сетей. Ведутся работы по устройству магистральных сетей газоснабжения.
Планируется приступить к устройству сетей электроснабжения и ливневой канализации
Во втором доме уже установлены рельсы и возведен строительный кран.
Ведутся работы по устройству монолитных железобетонных стен и сборно-монолитного перекрытия техподполья.
Также уже подготавливается и расчищается площадка для строительства следующего дома.
На стройке установлены камеры и ведется круглосуточная онлайн-трансляция хода строительства.
Мы убедились, что строительство идет полным ходом, и в недалеком будущем на этой территории, которую многие годы использовали под промышленные предприятия, вырастет масштабный, комфортный для жизни район с развитой инфраструктурой:
- большой парк в центре
- обустроенная набережная
- велодорожки
- детские площадки для детей разных возрастов
- места для отдыха и развлечений
- скейт-парк
- баскетбольная и спортивные площадки
- множество беседок и уютных уголков для спокойного отдыха
Более подробно узнать о проекте TALOJARVI город у воды можно на сайте https://talojarvi.ru/ или по телефону: (88142) 331-331
Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459. Проектные декларации на сайте Barenz.group