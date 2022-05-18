Как меняется инфраструктура Петрозаводска? Рождение масштабного проекта (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Мы решили узнать, как создается новый жилой район «Талоярви» и побывали на строительной площадке.

О новом жилом районе «Талоярви» слышал почти каждый житель Петрозаводска. Достоинства этого нового жилого комплекса, который строится на берегу Онежского озера в районе улицы Заводская, можно перечислять очень долго: первая береговая линия, большой парк, ландшафтный дизайн территории, авторская отделка холлов домов и масса других преимуществ.

Мы решили узнать, как создается новый жилой район «Талоярви» и побывали на строительной площадке.

«TALOJARVI» город у воды, расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.

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Комплекс состоит из ансамбля 21 монолитного дома разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением.





Специалисты строительного отдела компании "Баренц Групп" провели для нас индивидуальную экскурсию по строительной площадке и рассказали о всех работах, которые ведутся на сегодня в «TALOJARVI» город у воды.

Сначала нас провели к дому №1

В настоящий момент ведутся работы по устройству монолитных железобетонных стен и сборно-монолитного перекрытия четвертого этажа.

К слову, не могли не отметить, какой вид открывается из окон 4 этажа.

Приступили к армированию стен 5-го этажа.





В ближайшее время приступают к устройству кирпичной кладки кладовых и технических помещений в подвале, а также к монтажу внутренних инженерных систем дома.

Также в активной стадии находится подготовка к прокладке внутриплощадочных сетей. Ведутся работы по устройству магистральных сетей газоснабжения.

Планируется приступить к устройству сетей электроснабжения и ливневой канализации

Дом №2

Во втором доме уже установлены рельсы и возведен строительный кран.

Ведутся работы по устройству монолитных железобетонных стен и сборно-монолитного перекрытия техподполья.

Также уже подготавливается и расчищается площадка для строительства следующего дома.

На стройке установлены камеры и ведется круглосуточная онлайн-трансляция хода строительства.

Мы убедились, что строительство идет полным ходом, и в недалеком будущем на этой территории, которую многие годы использовали под промышленные предприятия, вырастет масштабный, комфортный для жизни район с развитой инфраструктурой:

- большой парк в центре

- обустроенная набережная

- велодорожки

- детские площадки для детей разных возрастов

- места для отдыха и развлечений

- скейт-парк

- баскетбольная и спортивные площадки

- множество беседок и уютных уголков для спокойного отдыха

Более подробно узнать о проекте TALOJARVI город у воды можно на сайте https://talojarvi.ru/ или по телефону: (88142) 331-331

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»

Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459. Проектные декларации на сайте Barenz.group