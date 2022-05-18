890x80
Реклама
Adidas и Pandora готовятся вернуться в Россию
Сегодня 00:10
Актуальные вакансии в строительной сфере в Карелии
Сегодня 08:30
Полпред президента России приехал в Карелию
Сегодня 13:01
Выяснилось, что происходит с ценами на сахар в Карелии после спада ажиотажа
Сегодня 12:06
«Железный человек» Тимур Зорняков: Огромное спасибо моей супруге за терпение
18.05.2022 19:35

Как меняется инфраструктура Петрозаводска? Рождение масштабного проекта (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Новости. Общество
13:17, 19 Мая 2022

Новости партнеров

Мы решили узнать, как создается новый жилой район «Талоярви» и побывали на строительной площадке.

О новом жилом районе «Талоярви» слышал почти каждый житель Петрозаводска. Достоинства этого нового жилого комплекса, который строится на берегу Онежского озера в районе улицы Заводская, можно перечислять очень долго: первая береговая линия, большой парк, ландшафтный дизайн территории, авторская отделка холлов домов и масса других преимуществ.

Мы решили узнать, как создается новый жилой район «Талоярви» и побывали на строительной площадке.

«TALOJARVI» город у воды, расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.

https://go.2gis.com/0s2ci2

Комплекс состоит из ансамбля 21 монолитного дома разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением.



Специалисты строительного отдела компании "Баренц Групп" провели для нас индивидуальную экскурсию по строительной площадке и рассказали о всех работах, которые ведутся на сегодня в «TALOJARVI» город у воды.

Сначала нас провели к дому №1

В настоящий момент ведутся работы по устройству монолитных железобетонных стен и сборно-монолитного перекрытия четвертого этажа.

К слову, не могли не отметить, какой вид открывается из окон 4 этажа.

Приступили к армированию стен 5-го этажа.



В ближайшее время приступают к устройству кирпичной кладки кладовых и технических помещений в подвале, а также к монтажу внутренних инженерных систем дома.

Также в активной стадии находится подготовка к прокладке внутриплощадочных сетей. Ведутся работы по устройству магистральных сетей газоснабжения.

Планируется приступить к устройству сетей электроснабжения и ливневой канализации

Дом №2

Во втором доме уже установлены рельсы и возведен строительный кран.

Ведутся работы по устройству монолитных железобетонных стен и сборно-монолитного перекрытия техподполья.

Также уже подготавливается и расчищается площадка для строительства следующего дома.

На стройке установлены камеры и ведется круглосуточная онлайн-трансляция хода строительства.

Мы убедились, что строительство идет полным ходом, и в недалеком будущем на этой территории, которую многие годы использовали под промышленные предприятия, вырастет масштабный, комфортный для жизни район с развитой инфраструктурой:

- большой парк в центре
- обустроенная набережная
- велодорожки
- детские площадки для детей разных возрастов
- места для отдыха и развлечений
- скейт-парк
- баскетбольная и спортивные площадки
- множество беседок и уютных уголков для спокойного отдыха

 

Более подробно узнать о проекте TALOJARVI город у воды можно на сайте https://talojarvi.ru/ или по телефону: (88142) 331-331

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459. Проектные декларации на сайте Barenz.group

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2022, 11:26
Военкомат Петрозаводска ищет тех, кто хочет ненадолго стать контрактником
13.05.2022, 10:55
Плотина открыта: на Петрозаводск идет волна
13.05.2022, 06:40
Работники поликлиники в Карелии лишатся должностей из-за жалоб пациентов
17.05.2022, 09:50
Город в Приладожье Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха летом
14.05.2022, 13:28
Несколько дачных кооперативов под Петрозаводском отрезаны от «большой земли» из-за потопа (ФОТО)
13.05.2022, 12:03
Синоптики рассказали, каким будет лето в России

Аналитика

Сегодня 11:09
Капитал
Тернистый путь к красивому водопаду
Как власти Карелии в течение долгих лет пытаются проложить дорогу к водопаду «Белые мосты», на пути к которому буксуют в грязи машины туристов.
Боднарчук продолжил судебную схватку с властью Карелии
16.05.2022 16:18
Что ждет торговые центры и кинотеатры под прессом санкций
13.05.2022 14:07
На каких условиях районы Карелии войдут в Петрозаводскую агломерацию
12.05.2022 14:47
Дорогие народные избранники
11.05.2022 13:55
Вся аналитика

Чтиво

18.05.2022 12:00
Кофе со сливками
Такой не железный «Железный человек»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — первый в Карелии обладатель титула Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков.
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
архив чтиво

Медиа

Первый в Карелии Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков в гостях у «Кофе со сливками»
18.05.2022 13:23
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.