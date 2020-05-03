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"Легитимность выборов в горсовет Сортавалы решается в правовом поле"

Новости. Политика
09:29, 04 Мая 2020
фото: ЦИК Карелии
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Заместитель министра национальной и региональной политики, член ЦИК Карелии Наталья Баринова прокомментировала ситуацию вокруг выборов в горсовет Сортавалы после признания кассационным судом незаконности роспуска предыдущего состава депутатов.

Напомним, легитимность выборов в горсовет Сортавалы оказалась под вопросом после признания Третьим кассационным судом незаконности роспуска предыдущего Сортавальского городского совета. Возникшую коллизию прокомментировала Наталья Баринова, кандидат юридических наук, заслуженный юрист республики Карелия, заместитель министра национальной и региональной политики, член региональной ЦИК.

"1 марта 2020 года состоялись выборы в Сортавальский городской совет. Совет сформирован в новом составе в количестве 15 депутатов, и в настоящее время нет оснований ставить под сомнение легитимность нового состава Сортавальского городского Совета.

Постановлением Третьего кассационного суда (г. Санкт Петербург) от 25 марта 2020 года решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года и апелляционное определение Верховного суда Республики Карелия от 21 октября 2019 года были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Сортавальский городской суд.

И полагаю нужным особо отметить, что кассационная инстанция не ставит под сомнение установленный нижестоящими судами факт бездействия представительного органа, и не принимала решение об отказе заявителю в удовлетворении иска.

Анализируя постановление Третьего кассационного суда, можно прийти к выводу, что судами не установлены в полном объеме обстоятельства, что данное бездействие Совета привело к нарушению прав и законных интересов, поэтому нужно установить новые юридически значимые обстоятельства, и в соответствии с этим новыми обстоятельствами спор необходимо повторно рассмотреть в суде первой инстанции (в Сортавальском городском суде)", - заявила Наталья Баринова.

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