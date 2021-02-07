"Нет расхождения слов с делом": Родионов рассказал о пользе приезда Мишустина в Карелию

Приезд в Карелию премьер-министра России Михаила Мишустина уже дал первые результаты, заявил заместитель председателя правительства республики Дмитрий Родионов.

Свою оценку визита Мишустина и сопровождавших его федеральных министров Родионов дал в эфире телеканала "Сампо ТВ 360".

"Мы сегодня видим, что все поручения, которые были даны председателем правительства в ходе поездки, уже выполняются. То есть нет, как говорят, расхождения слов с делом. Мы буквально вчера получили от федерального центра запрос на проведение отдельных совещаний по всем тем предложениям, которые высказывали наши предприниматели…", - сказал Родионов.

Какие еще результаты отметил вице-премьер, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".