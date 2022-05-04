С днем Великой Победы!

Строительная компания "Баренц Групп" от всей души поздравляет жителей Карелии с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Дорогие жители Карелии! Строительная компания "Баренц Групп" от всей души поздравляет вас с Днём Победы!

Выражаем искреннюю благодарность героям-победителям, ветеранам. Желаем всем мирного неба и яркого солнца, истинной любви сердца, дарующей силы и вдохновение. Пусть слава об этой Победе останется на все времена, пусть наши близкие люди живут в этом мире без бед, обид и разочарований!

С уважением, строительная компания новой волны «Баренц групп».