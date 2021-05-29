Netflix купил права на фильмы «Брат» и «Брат 2»

Стриминговая платформа Netflix приобрела у российской компании «СТВ» права на фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2».

На сайте сервиса уже появилось превью фильмов, они будут доступны для просмотра с 1 июня. Уточняется, что это самые старые российские фильмы, купленные Netflix: до этого платформа приобретала права только на новые проекты. Стоимость сделки не сообщается, пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «Кинопоиск».

Ранее Netflix объявила о начале съемок первого оригинального российского сериала под названием «Анна К». Он будет основан на романе Льва Толстого «Анна Каренина», однако действие будет происходить в современной России.

Главную роль исполнит актриса Светлана Ходченкова. В проекте примут участие продюсеры и сценаристы Евгений Никишов, Валерий Федорович, Наталья Меркулова, Роман Кантор и Алексей Чупов.

В прошлом сервис покупал только готовые проекты у российских продюсеров. В 2019 году это был проект «Лучше, чем люди» (Originals), а в октябре 2020 года площадка заплатила 1,5 миллиона долларов за «Эпидемию».