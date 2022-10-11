Нетрезвый житель Петрозаводска обругал людей в магазине и съел конфеты с прилавка

После срабатывания сигнализации агрессивного мужчину задержала Росгвардия, сообщили в ведомстве.

Патрули Росгвардии дважды за сутки по тревоге выезжали в магазины. Так, в понедельник, 10 октября, сотрудники Петрозаводского отдела вневедомственной охраны после срабатывания сигнализации прибыли в один из сетевых магазинов.



Администратор рассказала росгвардейцам, что неизвестный нетрезвый мужчина вел себя вызывающе, нецензурно выражался в адрес персонала и покупателей, а также съел конфеты. 44-летнего нарушителя задержали.



В Кеми сотрудники Росгвардии задержали несовершеннолетнего, который мимо кассы пронес товар и попытался сбежать. Скрыться подростку не удалось, его передали инспектору по делам несовершеннолетних.