Нецелевые расходы бюджетных денег выросли в Карелии в 2,8 раза

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Контрольно-счетная палата Карелии выявила рост нарушений, связанных с нецелевым использованием бюджетных средств муниципальными органами власти и учреждениями.
"Анализ структуры нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой в 2018 году, в сравнении с 2017 годом свидетельствует о значительном росте нарушений…связанных с нецелевым использованием бюджетных средств (в 2,8 раза)", - цитируют "Вести Карелии" отчет счетной палаты.
Подробнее читайте в материале издания.
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