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Вандалы оставили без электроэнергии большую часть города горняков Карелии

Новости. Общество
11:23, 16 Июля 2021
фото: © ПСК

В Костомукше неизвестные проникли в одно из распределительных пунктов электропитания и лишили электричества большую часть города.

Сегодня, 16 июля, в 8 часов утра неустановленные лица проникли в одно из распределительных пунктов электропитания в городе горняков. В результате их действий произошло короткое замыкание и были обесточены 7 городских подстанций.

Как сообщил начальник Костомукшского электросетевого участка АО «ПСК» Максим Безбородов, в результате действий вандалов произошло погашение большей части города. «Они вскрыли дверь распределительного устройства, проникли вовнутрь и повредили оборудование», — уточнил начальник ЭСУ. — «По этому факту мы уже подготовили заявление в полицию и надеемся, что личности взломщиков будут установлены».

В настоящее время энергетики готовятся запитать пострадавшие районы Костомукши по резервной схеме и ведут ремонтные работы в распределительном пункте.

 

 

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