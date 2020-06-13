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Невестка Аллы Пугачевой разделась перед камерой (ФОТО)

Новости. Общество
20:40, 13 Июня 2020
фото: @alenaakrasnova Instagram
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Алена Преснякова решилась на очень откровенную съемку.

Алена, жена Никиты Преснякова, никогда не отличалась стремлением к хайпу и скандалам. Но желание похулиганить может возникнуть даже у самых скромных барышень. Модель поделилась с публикой очень откровенными снимками, на которых позирует без одежды. Об этом сообщает сайт 7days.ru.

Интимные части её тела были прикрыты нижним бельём и шляпой, так что скандальной эту фотосессию не назовешь. Тем не менее, для Алены — это совершенно новый опыт пикантных съёмок.

Алена объяснила, почему не отказалась от предложения фотографа. Во-первых, она была уверена, что кадры получатся высокохудожественными, а не пошлыми. А, во-вторых, жена Никиты очень гордится тем, как похудела за время карантина. Она хотела запечатлеть свою лучшую форму на память.

"Мне несвойственно выставлять такие фотографии, но на что не пойдёшь ради искусства. Тем более, когда на весах минус 6 кг за время карантина", — говорит невестка Аллы Пугачевой.

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