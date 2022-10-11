Невменяемый житель Петрозаводска избил защищавшего его семью росгвардейца

Мужчина в токсическом опьянении нападал на своих родных, а после - и на сотрудников Росгвардии, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска направила в суд уголовное дело по 34-летнего жителя города, которого обвиняют в нападении на росгвардейца.

По версии следствия, вечером 16 августа петрозаводчанин в состоянии токсического опьянения нападал на членов своей семьи. Домочадцы вызвали Росгвардию.

Мужчина начал толкать и бить одного из бойцов, после чего на злоумышленника надели наручники.

Тогда он стал хватать стражей порядка за форму, а после сильно несколько раз ударил кулаком в голову одного из них.

Жителю столицы Карелии теперь грозит до пяти лет колонии.



