Невнимательность и поспешность водителя грузовика привели к несчастному случаю

Государственная инспекция труда завершила расследование несчастного случая с водителем-экспедитором грузового автомобиля.

Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование несчастного случая, который произошел с водителем – экспедитором грузового автомобиля.

Несчастный случай с водителем произошел в результате дорожно-транспортного происшествия.

Водитель – экспедитор не справился с управлением с грузового автомобиля, вследствие чего тягач и прицеп опрокинулись набок.

Водитель получил травмы, квалифицированные как тяжелые.

Госинспекция труда установила, что причиной несчастного случая стали неосторожность, невнимательность и поспешность водителя – экспедитора, а также неудовлетворительная организация производства работ, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.