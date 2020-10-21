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Невролог назвал продукты, провоцирующие головную боль

Новости. Общество
19:10, 22 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов рассказал о продуктах, из-за которых могут начаться приступы мигрени.

Красное вино, шоколад, выдержанные сыры, пищевые добавки, копчёности и ряд других продуктов, особенно содержащих вещества, являющиеся предшественниками гормона радости серотонина, могут спровоцировать приступы мигрени, предупредил главный внештатный невролог Минздрава Подмосковья Ринат Богданов. 

"Часто этот спектр индивидуален, люди, страдающие мигренью, чаще всего знают, какие продукты могут спровоцировать приступ и избегают их употребления. Ну, например – это шоколад, копчёности, пищевые добавки – нитриты, нитраты, глутамат натрия, выдержанные сыры, голубой пармезан, моцарелла. Также алкоголь – красное вино, пиво", - сказал РИА Новости Богданов.

По его словам, к пище, провоцирующей приступы мигрени, в первую очередь следует отнести продукты, содержащие вещества, влияющие на серотониновую систему мозга.

"Кроме этого, не следует забывать, что питание должно быть дробным – примерно 5-6 раз в день. Голод тоже может спровоцировать мигрень", - отметил специалист.

Отвечая на вопрос, существуют ли продукты, помогающие избегать приступов мигрени, невролог сказал: "Мне такие продукты не известны, лучше избегать провокаторов приступов".

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