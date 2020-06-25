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Незаконно построенные туробъекты в Карелии разрешат узаконить, пообещал Парфенчиков

Новости. Общество
15:59, 25 Июня 2020
фото: pixabay
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Почти 25% туристических объектов Карелии работает нелегально, но муниципальные власти вместе с прокуратурой активизировали работу по выводу этого бизнеса из тени.

Об этом заявил сегодня на заседании парламента глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, в последние 2 года «идет "тотальная работа по легализации нашего туристического бизнеса".

"Здесь много проблем, которые нельзя ставить в вину только самому бизнесу. Конечно, очень много сложных земельных вопросов. Человек получил участок под ИЖС, а в конечном итоге построил туробъект. Что делать? Два пути: можно снести, а можно легализовать. Конечно сносить было бы неправильным", - считает Парфенчиков.

По его словам, власти готовы вносить изменения в нормативно-правовую базу, чтобы получить возможность менять разрешенные виды использования земельных участков и таким образом узаконить построенные там турбоъекты.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-06-25 16:52:08
Новый, представитель ты власти.. А "Онежский замок", построенный в нарушение всех водоохранных норм в самом устье Неглинки, это что?
zanoza
2020-06-25 16:51:22
Ну и дела, а кто же прохлопал эти 25% нелегальных предприятий,или непрохлопали ,а крышевали :)
новый
2020-06-25 16:31:24
Одобряю. Мы выведем их из тени и заставим платить налоги. Мы здесь власть.
zanoza
2020-06-25 16:48:50
новый, власть теперь слово ругательное, ты бы осторожнее был в словах :)
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