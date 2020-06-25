Незаконно построенные туробъекты в Карелии разрешат узаконить, пообещал Парфенчиков

Почти 25% туристических объектов Карелии работает нелегально, но муниципальные власти вместе с прокуратурой активизировали работу по выводу этого бизнеса из тени.

Об этом заявил сегодня на заседании парламента глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, в последние 2 года «идет "тотальная работа по легализации нашего туристического бизнеса".

"Здесь много проблем, которые нельзя ставить в вину только самому бизнесу. Конечно, очень много сложных земельных вопросов. Человек получил участок под ИЖС, а в конечном итоге построил туробъект. Что делать? Два пути: можно снести, а можно легализовать. Конечно сносить было бы неправильным", - считает Парфенчиков.

По его словам, власти готовы вносить изменения в нормативно-правовую базу, чтобы получить возможность менять разрешенные виды использования земельных участков и таким образом узаконить построенные там турбоъекты.

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