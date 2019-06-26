Незаконные съезды к дачным поселкам в Карелии будут ликвидированы

Управление автомобильной дороги "Кола" признало несоответствующими требованиям безопасности большинство съездов с автодороги Петрозаводск-Ошта и собирается их ликвидировать.

Это произойдет до конца года после передачи автодороги в федеральную собственность.

Разъяснения на этот счет дал сегодня на брифинге в правительстве начальник управления автомобильных дорог Карелии Виктор Россыпнов.

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