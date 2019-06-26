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Новости. Общество
12:59, 26 Июня 2019

Незаконные съезды к дачным поселкам в Карелии будут ликвидированы

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Управление автомобильной дороги "Кола" признало несоответствующими требованиям безопасности большинство съездов с автодороги Петрозаводск-Ошта и собирается их ликвидировать.

Это произойдет до конца года после передачи автодороги в федеральную собственность.

Разъяснения на этот счет дал сегодня на брифинге в правительстве начальник управления автомобильных дорог Карелии Виктор Россыпнов.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Juniper59
2019-06-26 13:24:15
Как у нас любят из всего кормушку сделать. Что значит "незаконные"? Посёлки, кооперативы и дома законные? Видимо, да. Статус дороги изменился? Ну так и реконструируйте дорогу, сделав на существующей трассе заезды к существующим поселениям в соответствии с обновлённой трассой. Только не за средства от пошлин за "узаконивание". А если больше ничего не изменится, кроме собственника дороги - о чём вообще разговор?
Это как абсурд с Сулажгорским кирпичным заводом на объездной: там-де загородная трасса, поэтому выезд из городского района предусмотрен только через жо... простите, через петляние по развязке с "Колой". А вот к роднику, который удачно расположился за сотню метров до городской черты - и заезд, и выезд, и расширение, и полоса для поворота. Дурдом.
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