«Ни вдову, ни ребенка мы не бросим»: директор спортцентра рассказал о помощи семье погибшего рабочего в Петрозаводске

Директор Центра спортивной подготовки Тимур Зорняков рассказал о поддержке семьи рабочего, который погиб на площади Кирова при электромонтажных работах.

Напомним, 22 апреля в 8.22 на площади Кирова во время демонтажа воздушных линий 31-летний рабочий упал с 5-метровой высоты. С тяжелыми травмами молодой человек был госпитализирован, а через 1,5 месяца скончался в больнице.

Сегодня «Столице на Онего» стало известно, что вопрос о выплатах семье по потере кормильца до сих пор не решен. Есть ли у семьи повод волноваться в данной ситуации, поинтересовались у директора Центра спортивной подготовки Тимура Зорнякова, так как погибший рабочий являлся сотрудником именно этой организации.

«Сейчас идет комиссия по расследованию несчастного случая. Все доводы — и стороны, которая потеряла кормильца, и нас как работодателя — принимаются во внимание и учитываются, и потом комиссией будут сделаны определенные выводы. ЧП произошло до 9 утра, сотрудник выполнял функции, не свойственные ему, разбираемся, почему он там оказался. Все в процессе. Ждем окончания расследования. Мы же не можем заставить комиссию сделать те или иные выводы. У меня принципиальная позиция: мы все равно должны помогать. У меня не стоит задача оставить вдову и ребенка ни с чем. Если мы будем понимать, что ситуация зашла в ту плоскость, что семья останется без помощи от государства, хотя я в этом сомневаюсь, все равно выплаты будут. Мы будем помогать — ни супругу погибшего, ни ребенка мы не бросим. Сейчас главное поставить окончательную точку в расследовании, так как мы несем ответственность и перед другими работниками», — объяснил Тимур Зорняков и пообещал сообщить редакции о решении комиссии.

Отметим, что после случившейся трагедии семье погибшего была оказана материальная помощь и поддержка от спортцентра.