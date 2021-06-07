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Электромонтер, упавший вниз головой на площади в Петрозаводске, умер в больнице

Новости. Общество
09:46, 08 Июня 2021
фото: © кадр из видео

Рабочий, упавший с 5-метровой высоты на площади Кирова, скончался в БСМП.

Как сообщили в Минздраве Карелии, молодой человек, получивший серьезные травмы при падении во время демонтажа воздушных линий на площади Кирова, умер в Больнице скорой медицинской помощи. Врачи боролись за его жизнь полтора месяца. Электромонтер находился в стабильно тяжелом состоянии, но в конце апреля его перевели из реанимации в общее отделение.

«У пациента была очень тяжелая травма», — уточнили в министерстве.

Напомним, трагедия произошла 22 апреля в 8.22 на площади Кирова: во время демонтажа воздушных линий рабочий упал с 5-метровой высоты. Моодой человек был госпитализирован.

Республиканская прокуратура и Следком Карелии проводят проверки по факту произошедшего.

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Комментарии

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Виктор
2021-06-08 11:44:35
Интересно, почему не называют организацию в которой работал молодой электрик и которая ответит за это ЧП ??? Только из за того, что руководитель его является депутатом???
Неравнодушный
2021-06-08 11:01:10
Ужасная кончина. Многих ожидает мучительный уход из жизни.
nae
2021-06-08 10:13:58
Инструкции по технике безопасности не просто так написаны.
Гость
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