Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)

На площади Кирова рабочий упал с 5-метровой высоты, с травмами его госпитализировали.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня утром, 22 апреля в 8.22, в Петрозаводске на площади Кирова во время демонтажа воздушных линий рабочий упал с 5-метровой высоты.

В результате падения электромонтажник получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Как отметили очевидцы, рабочий, несмотря на правила техбезопасности, работал на высоте не с люльки, а с лестницы.

После падения одного рабочего, второй продолжил выполнять работы опять с нарушением техбезопасности - с лестницы.

Момент падения рабочего попал в объектив камеры наружного наблюдения камеры "Сампо.ру".