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Электромонтажник упал с высоты вниз головой на площади в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО 18+)

Новости. Происшествия
14:45, 22 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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На площади Кирова рабочий упал с 5-метровой высоты, с травмами его госпитализировали.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня утром, 22 апреля в 8.22, в Петрозаводске на площади Кирова во время демонтажа воздушных линий рабочий упал с 5-метровой высоты.

В результате падения электромонтажник получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Как отметили очевидцы, рабочий, несмотря на правила техбезопасности, работал на высоте не с люльки, а с лестницы.

После падения одного рабочего, второй продолжил выполнять работы опять с нарушением техбезопасности - с лестницы.

Момент падения рабочего попал в объектив камеры наружного наблюдения камеры "Сампо.ру".

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Комментарии

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Виталий Корнеев
2021-04-22 16:37:49
Ну хоть здесь работодатель не отвертится формулировкой "по пути на работу". Но это -- не точно.
Саныч
2021-04-22 15:40:14
Старый, опытный камикадзе.
театральный критик
2021-04-22 15:08:06
Сейчас тупой офф про масленицу начнет визжать.
Гость
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