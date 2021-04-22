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Следователи проверяют обстоятельства падения рабочего на главной площади Петрозаводска

Новости. Происшествия
12:55, 23 Апреля 2021
фото: Камера наблюдения «Сампо.ру» / скриншот видео
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Следком Карелии приступил к проведению доследственной проверки по факту падения мужчины при производстве работ на площади Кирова в Петрозаводске.

Об этом информирует сайт карельского Следкома.

22 апреля монтажник слаботочных сетей производил работы по демонтажу кабельной линии временного электроснабжения катка на площади Кирова в Петрозаводске. Мужчина находился на высоте около шести метров.

В ходе выполнения работ он упал с лестницы на асфальт. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован. 

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Как сообщили в Минздраве, пострадавший был экстренно прооперирован. На момент получения комментария мужчина был в реанимации в тяжелом состоянии.

Прокуратура Карелии организовала проверку по информации СМИ о получении мужчиной травм при проведении монтажных работ на площади Кирова в Петрозаводске.

Момент происшествия на площади Кирова зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру».

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Комментарии

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udo
2021-04-23 13:31:21
Полгода не прошло, а они уже начали заниматься.((
Гость
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