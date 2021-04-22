Следователи проверяют обстоятельства падения рабочего на главной площади Петрозаводска

Следком Карелии приступил к проведению доследственной проверки по факту падения мужчины при производстве работ на площади Кирова в Петрозаводске.

Об этом информирует сайт карельского Следкома.

22 апреля монтажник слаботочных сетей производил работы по демонтажу кабельной линии временного электроснабжения катка на площади Кирова в Петрозаводске. Мужчина находился на высоте около шести метров.

В ходе выполнения работ он упал с лестницы на асфальт. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Как сообщили в Минздраве, пострадавший был экстренно прооперирован. На момент получения комментария мужчина был в реанимации в тяжелом состоянии.

Прокуратура Карелии организовала проверку по информации СМИ о получении мужчиной травм при проведении монтажных работ на площади Кирова в Петрозаводске.

Момент происшествия на площади Кирова зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру».