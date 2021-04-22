В Минздраве Карелии рассказали о состоянии элекромонтажника, который упал вниз головой на площади в Петрозаводске

Рабочий, получивший серьезные травмы после падения вниз головой, был экстренно прооперирован.

Как сообщили сегодня «Столице на Онего» в пресс-службе Минздрава Карелии, в данный момент прооперированный электромонтажник находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, 22 апреля в 8.22 в Петрозаводске на площади Кирова во время демонтажа воздушных линий рабочий упал с 5-метровой высоты. Как отметили очевидцы, рабочий, несмотря на правила техбезопасности, работал на высоте не с люльки, а с лестницы.

Момент падения рабочего попал в объектив камеры наружного наблюдения камеры «Сампо.ру».

Прокуратура Карелии организовала проверку по информации СМИ.