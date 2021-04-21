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Прокуратура проводит проверку из-за упавшего вниз головой рабочего в центре Петрозаводска

Новости. Происшествия
16:59, 22 Апреля 2021
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Прокуратура Карелии организовала проверку по информации СМИ о получении мужчиной травм при проведении монтажных работ на площади Кирова в Петрозаводске.

Предварительно установлено, что сегодня, 22 апреля, в ходе проведения работ с лестницы без надлежащей страховки 31-летний мужчина упал с высоты, получив серьезные травмы. В настоящее время он госпитализирован в БСМП, где прооперирован, сообщили в ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований охраны труда при производстве работ.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, сегодня утром, 22 апреля в 8.22, в Петрозаводске на площади Кирова во время демонтажа воздушных линий рабочий упал с 5-метровой высоты. Как отметили очевидцы, рабочий, несмотря на правила техбезопасности, работал на высоте не с люльки, а с лестницы.

После падения одного рабочего, второй продолжил выполнять работы опять с нарушением техбезопасности — с лестницы.

Момент падения рабочего попал в объектив камеры наружного наблюдения камеры «Сампо.ру».

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Комментарии

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Изя
2021-04-22 17:09:05
Нет бы ногами вниз упал . так нет головой умудрился ))) :)
Гость
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