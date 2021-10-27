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«Ничего мы не построили»: экс-директор спортшколы Петрозаводска рассказал о плачевном состоянии спортивных объектов

Новости. Общество
14:52, 27 Октября 2021
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Выступая на планерке в администрации Петрозаводска, бывший директор спортшколы №3 Евгений Савинов заявил, что спортивная инфраструктура у нас старая и не соответствует новым требованиям Роспотребнадзора.

В минувший понедельник, 25 октября, на очередной городской планерке бывший директор спортшколы №3 Евгений Савинов резко высказался о плачевном состоянии спортивных объектов в городе.

По его словам, из-за того, что ни один спортивный объект не соответствует требованиям Роспотребнадзора, спортшколы не могут проводить соревнования городского и республиканского уровня, по результатам которых спортсмены могли бы получать и подтверждать разряды.


Фото: © Анна Лопаткина

«Сегодня такая ситуация сложилась, когда Роспотребнадзор предъявляет такие федеральные требования, которые наша республика выполнить не может, потому что спортивная инфраструктура у нас, увы, старая. Ничего мы не построили: ни новых манежей, ни новых стадионов... Ситуация для всех спортсменов сложная. У нас нет ни одного спортивного объекта, чтобы проводить соревнования городского и республиканского уровня. Мы не можем присваивать разряды спортсменам, которые они должны подтверждать каждые два года. Это нонсенс! Наши футболисты проводят первенства, выезжая в Ленобласти», — сказал Евгений Савинов.

Отметил экс-директор спортивной школы и то, что в республике закрылись все спартивные лагеря, все по той же причине: не соответствуют требованиям Роспотребнадзора.


Фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

«Все пять лагерей, которые были в 90-е годы переданы в спортивные школы от предприятий, закрыты, потому что не соответствуют требованиям Роспортребнадзора". 25 лет существовали эти лагеря, дети занимались, а сейчас летом родители работают — дети болтаются. Повысилась преступность, увеличилось количество несчастных случаев с подростками», — с болью описал ситуацию Евгений Савинов.

На его пламенную речь, обозначившую болевые точки в спортивной сфере города и республики, чиновники ответили обещаниями.

«Требования Роспотребнадзора нельзя считать избыточными, так как они созданы для блага и защиты наших детей, — сказала чиновница горадминистрации. — Стадион "Спартак" мы реконструируем, "Юность" тоже скоро будет соответствовать всем необходимым требованиям».

В свою очередь, Савинов попросил депутатов Петросовета на ближайшей сессии  рассмотреть вопрос о передаче городских спортобъектов на баланс республики.

«Как только республика будет получать деньги и сможет строить новые объекты, соответствующие требованиям, тогда можно проводить соревнования любых уровней», — сказал Евгений Савинов.

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Комментарии

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Os
2021-10-27 15:00:26
Так они потихоньку превращаются в жилую застройку просто.
Гость
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