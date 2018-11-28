Никита Михалков рассказал о своей сексуальной ориентации

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Российский режиссер в интервью у Дудя раскрыл, хотел ли когда-то секса с мужчиной.
Российский режиссер Никита Михалков сообщил, что не любит геев и никогда не испытывал сексуальное влечение к мужчине, пишет "Главред".
Легализация однополых браков – это "истребление человечества", рассказал Михалков в интервью блогеру Юрию Дудю.
Режиссер подчеркнул, что не является геем, но слухи о своей нетрадиционной ориентации считает очень выгодными.
"Слушай, это очень выгодно... Потому что я не гей… Выгода во всем. Когда тебя упрекают, в том, что у тебя там тут роман или здесь роман… "Какой с ним у нее роман, ну вы что, он гей"… Замечательно, очень удобно. Я абсолютно этому не сопротивляюсь. Даже в лоб никому не дам", – заявил режиссер.
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