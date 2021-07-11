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«Никогда»: аферист честно ответил на вопрос жителя Петрозаводска, когда ему вернут деньги

Новости. Криминал
13:30, 12 Июля 2021
фото: © shutterstock.com/Elnur

Пенсионер из Петрозаводска узнал о судьбе своих сбережений от мошенника, сообщили в МВД Карелии.

В минувшие выходные в полицию Петрозаводска обратился 58-летний горожанин. Мужчина рассказал о том, как его обманули мошенники.

Пенсионеру позвонил неизвестный и рассказал, что его деньги в опасности. Петрозаводчанина убедили обналичить накопления и оформить кредит на сумму 300 тысяч рублей. Мужчина сделал все, что просили звонившие. Средства — 471 тысяч рублей — перевел на продиктованные незнакомцем счета.

Через некоторое время житель карельской столицы вновь связался с аферистом, желая узнать, когда ему вернут деньги. Тот ответил: «Никогда. Вас обманули мошенники».

Полицейским мужчина сообщил, что знал о подобных схемах обмана. Однако звонившие были очень убедительны, и он последовал их инструкциям. По данному факту проводится проверка.

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