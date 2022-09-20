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Никогда не слышавшая о мошенниках 40-летняя жительница Петрозаводска взяла для них кредит в 3,5 млн рублей

Новости. Общество
12:41, 27 Сентября 2022
фото: © dreamerve / shutterstock

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Жительница Петрозаводска, за несколько часов лишившись миллионов рублей, взятых в кредит, удивила полицейских, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска ежедневно обращаются те, кто был обманут в телефонных беседах или через интернет. За неделю счёт потерпевших переходит на десятки. Одна из самых частых уловок аферистов — звонок от имени работников банка. В последнее время мнимые «банковские менеджеры» пугают жертв несанкционированным оформлением кредита.

Однако жительница карельской столицы 1982 года рождения, накануне обратившаяся к правоохранителям с заявлением об обманном хищении денег, заявила, что никогда не слышала о подобных криминальных схемах.

Ей утром на мобильный телефон поступили входящие вызовы из других регионов. Неизвестный представился работником известного банка и заявил, что от имени петрозаводчанки поданы заявки на кредиты в нескольких финансовых учреждениях. Та, опешив, пояснила, что ничего подобного не совершала. Абонентку перевели на разговор со «следователем». Тот предположил, что женщина пострадала от действий злоумышленников, которые обманули ещё ряд граждан. «Таким образом, вы являетесь потерпевшей по уголовному делу. И сейчас следует срочно погасить кредитный лимит!», — заявил незнакомец.

Что скрывалось за этим указанием? Петрозаводчанку направили в один филиал банка, затем в другой и заставили спешно оформить кредиты со значительными суммами страховок. Затем вынудили на посторонние счета перевести более 2,5 млн рублей. Однако с учётом страховых сумм петрозаводчанка, оформившая обязательства за несколько часов, теперь должна погасить обязательства перед банком в 3,5 млн рублей, не считая процентов. Лишь к вечеру она опомнилась, а рассказывая сотрудникам полиции обстоятельства происшествия, немало их удивила.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Правоохранители призывают жителей предупреждать родных и близких о современных способах обмана, досконально изучить, как именно в различных ситуациях действует обслуживающий банк и не доверять информации, полученной исключительно в телефонных беседах.

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