Николай Патрушев подвел итоги семилетней работы Госкомиссии

Председатель Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования Республики Карелия рассказал журналисту "Российской газеты" о результатах деятельности комиссии.

На следующей неделе 8 июня исполняется 100 лет со дня образования Республики Карелия. Семь лет назад, в мае 2013 года, указом президента России была образована госкомиссия по развитию республики. В ее состав вошли все федеральные министры, а руководит ею секретарь Совбеза.



"Принятое в 2013 году решение президента России о праздновании юбилея республики и создании государственной комиссии стало новым импульсом для развития Карелии", – заявил в преддверии юбилея секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.



Что касается итогов семилетней работы, то, как заявил Патрушев, "с уверенностью можно сказать, что задачи, поставленные главой государства, по улучшению качества жизни населения и развитию социальной инфраструктуры Карелии во многом выполнены".



Действительно, за эти годы работа комиссии кардинально изменила республику. Из одного из самых депрессивных регионов России Карелия стала местом, где можно комфортно жить, отдыхать и достойно работать.



Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе аппарата Совбеза, деятельность госкомиссии в течение 7 лет была нацелена на улучшение качества жизни населения, социально-экономическое развитие региона, повышение его инвестиционной привлекательности и стимулирование деловой активности.



В настоящее время Карелия вышла на траекторию поступательного развития. За последние три года объем валового регионального продукта увеличился на 2,2 процента, рост промышленного производства составил более 5 процентов, уровень реальной заработной платы вырос на 15 процентов, создано более 7,9 тысячи новых рабочих мест.



В экономику республики привлечены значительные инвестиции и реализованы такие крупные инвестиционные проекты, как модернизация Сегежского целлюлозно-бумажного комбината и производства АО "Карельский окатыш". Возрождена работа Онежского судостроительно-судоремонтного завода, запущено производство лесозаготовительной техники на промышленной площадке Онежского тракторного завода.



Как отметили в Совбезе, осуществление этих и ряда других проектов позволило значительно увеличить объемы доходов регионального бюджета, который вырос на 38 процентов. При этом удалось не только сократить объем государственного долга Карелии, но и увеличить на 5,4 млрд рублей социальные расходы.



За эти годы был запущен ряд важных для жителей Карелии социальных проектов: открыты перинатальный центр и президентское училище, построена школа в поселке Ледмозеро, введены в строй 36 фельдшерско-акушерских пунктов, 7 детсадов, 9 новых физкультурно-оздоровительных комплексов.



Запущено несколько новых маршрутов скоростных поездов "Ласточка". Возведен современный, комфортабельный и оснащенный новейшим оборудованием аэровокзальный комплекс аэропорта Петрозаводск пропускной способностью до 300 пассажиров в час. Восстановлены полеты воздушных судов в Москву, открыты новые круглогодичные авиамаршруты в города Череповец и Архангельск, а в летний период — в Сочи, Анапу и Симферополь.