«Ниндзя» с эффектом отложенной смертности: глава Минздрава Карелии рассказал о приближении нового ковида

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, чем опасен новый подвид Омикрона и как подготовиться к его приходу.

На своей станице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, что один из подвидов Омикрона B.A.5 — «ниндзя» — коварен и опасен. Его пик распространения уже прошёл в Европе и на Американском континенте, а через две–три недели он может появиться и в России. За неделю в России COVID-19 с различными вариантами Омикрона выявили более чем у ста тысяч человек, Роспортребнадзор уже рекомендовал людям из группы риска снова надеть маски.

В чём опасность нового подвида? В.А.5 быстрее размножается и лучше уходит от антител, чем другие подвиды Омикрона.

«Коварство „ниндзя“ в том, что он склонен вызывать реинфекции: инфицировать переболевших первым и вторым вариантами Омикрона. Хотя умирает сейчас намного меньше пациентов, но есть эффект так называемой „отложенной смертности“. Например, человек переболел Омикроном легко, в больнице, а тем более на ИВЛ, не лежал, но через месяц–два умер. Поэтому говорить, что Омикрон протекает легко, нельзя. Переболевшие им себя плохо чувствуют ещё долго после такого системного заболевания. Смертность в течение года после выздоровления выше по сравнению со средней в популяции. Умирают от инсультов, тромбозов, обострения хронических болезней», — объяснил Михаил Охлопков.

Уйдёт ли ковид когда-нибудь?

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