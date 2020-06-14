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Нобелевские лауреаты сравнили дело Юрия Дмитриева с процессом над офицером Дрейфусом

Новости. Общество
09:44, 15 Июня 2020
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Выдающиеся писатели обратились к комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой поддержать арестованного главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Как сообщает "Новая газета", Нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл обратились к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович в поддержку главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в сексуальном насилии.

"Судя по тому, что мы читали об этом деле, зиждется оно, как и первое, на желании заглушить память о репрессиях и расправиться с Дмитриевым, вытащившим наружу неоспоримые свидетельства черных страниц советской истории. Российские власти стремятся переписать историю Сандармоха, оклеветав его первооткрывателя и беспочвенно обвинив Дмитриева в отвратительном преступлении... Дело Дмитриева в каком-то смысле очень напоминает нам два знаменитых уголовных дела, когда-то потрясших Европу: офицера Дрейфуса и мещанина Бейлиса, которые также имели явную политическую подоплеку и использовали массовые предрассудки", – отметили в письме писатели.

Процесс по делу Дмитриева возобновляется сегодня, 15 июня.

Ранее на сайте британского правительства появилось письмо с требованием освободить находящегося в СИЗО главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Напомним, историк Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Судебный процесс продолжается.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-06-15 10:07:18
Пофиг на этих писателишек. Будет сидеть. Мы здесь власть.
Сеня
2020-06-15 10:06:11
это не выдающиеся писатели, это .........
Гость
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