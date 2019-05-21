Ночь музеев в Карелии посетили 18 тысяч человек

В 2019 году в акции Ночь музеев в Карелии приняли участие 18 тысяч человек, сообщили в правительстве региона.

Ежегодная акция "Ночь музеев" состоялась в Карелии в тринадцатый раз. В этом году выставки и мероприятия посетили 18 тысяч человек.

Основные мероприятия Ночи проходили в музеях и выставочных залах. Вход на большинство событий был бесплатным.

В этом году в акции приняли участие Национальный музей Карелии, Музей изобразительных искусств республики, Музей-заповедник «Кижи», Галерея промышленной истории, Медиа-центр «Vыход», Городской выставочный зал, Карельская филармония, Дом «Кантеле», Национальный театр Карелии и т. д. Новым участником акции стала петрозаводская Академия фотографии. Как также сообщают в правительстве, все 13 муниципальных музеев республики тоже присоединились к акции и провели десятки мероприятий.