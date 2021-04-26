В ночь на 28 апреля в Карелии похолодает до -7

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на среду.

В Петрозаводске 28 апреля будет облачно, ночью без существенных осадков, днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +1,-1°С, днем потеплеет до +3, +5°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а днем на большей части республики пройдут небольшие, в отдельных районах умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер ночью северный, северо-восточный, днем северный, северо-западный умеренный.

Ночью похолодает до -0, -5, на севере местами температура опустится до -8°С, днем воздух прогреется до +2,+7°С.