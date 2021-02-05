Ночью неуправляемая "легковушка" вылетела с дороги в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель легкового автомобиля на мосту на улице Красноармейской потерял управление и попал в ДТП.

В ночь с 5 на 6 февраля в 00.10 в Петрозаводске на улице Красноармейская, в районе пересечения с улицей Древлянская набережная, произошло ДТП, которое попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Легковой автомобиль двигался по мосту на Красноармейской со стороны Комсомольского проспекта.

"Судя по видео, водитель не справился с управлением, автомобиль занесло вправо на снежный бруствер, затем его отбросило влево на разделительное ограждение. Автомобиль сбил дорожный знак и, чудом избежав лобового столкновения со встречным автомобилем, буквально "вылетел" на проезжую часть встречного направления, угол перекрёстка, тротуар и остановился в снегу на газоне, в нескольких метрах от дороги", - сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

К счастью, на пути неуправляемого автомобиля не оказалось пешеходов.

Транспортное средство и элементы дорожной инфраструктуры получили механические повреждения.