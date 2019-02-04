Ночью обокрали администрацию Шуйского поселения

В Карелии из здания администрации Шуйского поселения злоумышленники вынесли технику.

Как стало известно "Столице на Онего", в ночь с 3 на 4 февраля злоумышленники проникли в здание Шуйской администрации через окно и унесли из помещения бухгалтерии три системных блока, компьютерную мышь, адаптер и роутер.

По словам сотрудников администрации, сейчас на месте происшествия работает полиция, проводится проверка.

"Сумму ущерба подсчитать затруднительно, - сообщили в администрации, - потому что вся информация была на компьютерах в бухгалтерии, которые украли".

"Они через окно залезли, которое не попадает в зону видимости камеры, - сообщила чиновница, - хотя у нас тут везде камеры стоят, проверяли значит. А вообще все произошло из-за безнаказанности. У нас до этого флаги сняли со здания, потом дверь подожгли – и никого за это не наказали, хотя мы в полицию заявления писали".

В МВД Карелии информацию о краже подтвердили и сказали, что проводится проверка.