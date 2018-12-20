Ночью пенсионерка в Карелии лишилась бензопилы

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В полицию Лоухского района обратилась 60-летняя жительница одного из посёлков с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.
Пенсионерка рассказала, что из её хозпостройки похищены бензопила и шлифовальная машина. Ущерб превысил 10 тысяч рублей.
Полицейские установили подозреваемого, 48-летнего жителя односельчанина потерпевшей. По версии правоохранителей, он ночью с помощью трубного ключа сорвал навесной замок на хозпостройке, после чего проник внутрь и похитил инструменты.
Впоследствии гражданин спрятал их в квартире своей приятельницы, пока сам искал покупателя. Его планы не осуществились, так как он был установлен полицейскими.
На мужчину завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.
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