Ночью в Карелии иномарка упала с моста (ВИДЕО)

В Медвежьегорске ночью иномарка упала с моста, водитель скрылся с места происшествия.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" попал момент, как в ночь на 22 декабря в 00.04 в Медвежьегорске водитель автомобиля Audi вылетел с дороги, пробил ограждение и упал с моста в кювет.

ДТП с участием легкового автомобиля Audi произошло на пересечении улиц Дзержинского, Советская и Карла Либкнехта, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Легковой автомобиль двигался по улице Дзержинского со стороны центра города. В районе нерегулируемого перекрёстка, судя по видео, водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, после чего он наехал на перила моста через реку Кумса и опрокинулся на крышу в глубокий кювет.

По предварительной информации, водитель скрылся с места ДТП.