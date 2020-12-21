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Ночью в Карелии иномарка упала с моста (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
11:20, 22 Декабря 2020
фото: © ДТП Петрозаводска и Карелии
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В Медвежьегорске ночью иномарка упала с моста, водитель скрылся с места происшествия.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" попал момент, как в ночь на 22 декабря в 00.04 в Медвежьегорске водитель автомобиля Audi вылетел с дороги, пробил ограждение и упал с моста в кювет.

ДТП с участием легкового автомобиля Audi произошло на пересечении улиц Дзержинского, Советская и Карла Либкнехта, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Легковой автомобиль двигался по улице Дзержинского со стороны центра города. В районе нерегулируемого перекрёстка, судя по видео, водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, после чего он наехал на перила моста через реку Кумса и опрокинулся на крышу в глубокий кювет.

По предварительной информации, водитель скрылся с места ДТП.

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Комментарии

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Соображающий
2020-12-22 12:24:39
Скрылся!? Значит живой! Или пьяный или долго ждал помощи, надоело....и ушёл!?!?
Гость
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