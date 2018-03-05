Ночью в Карелии может похолодать до -32 градусов

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Во вторник, 6 марта, в республике ожидается переменная облачность, ночью может подморозить до -32 градусов.
По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый.
Температура воздуха ночью -20, -25, местами до -32 градусов по Цельсию. Днем -5, -10, местами до -13.
В Петрозаводске небольшая облачность, без осадков.
Температура ночью -23, -25 , а днем -8, -10 градусов.
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