Ночью в Карелии может похолодать до -32 градусов

Во вторник, 6 марта, в республике ожидается переменная облачность, ночью может подморозить до -32 градусов.

По прогнозу Карельского ЦГМС, в районах республики преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха ночью -20, -25, местами до -32 градусов по Цельсию. Днем -5, -10, местами до -13.

В Петрозаводске небольшая облачность, без осадков.

Температура ночью -23, -25 , а днем -8, -10 градусов.