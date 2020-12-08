Ночью в Карелии подморозит до -15

О погоде на четверг, 10 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске, в четверг, 10 декабря будет небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный умеренный.
Температура воздуха ночью -8, -10°С, днем до -4, -6°С. Атмосферное давление будет слабо падать.
В районах Карелии будет переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10°С, местами, преимущественно по восточным районам, до -15°С, днем -3, -8°С.
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