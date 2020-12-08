890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В России запретят сжигать мусор и разводить костры на территории частных домов 4
Сегодня 10:18
МВД назвало основания для отказа в сдаче экзамена на права
08.12.2020 20:40
В Карелии мужчина умер от коронавируса в 41 год 3
Сегодня 09:21
Финский "поющий полицейский" запишет альбом на русском 3
08.12.2020 19:40
Мизинкова рассказала, каким станет автовокзал в Петрозаводске после реконструкции 14
Сегодня 09:33
За сутки в Карелии коронавирусом заразились рекордное количество детей
Сегодня 09:41
На месте знаменитого "1939" в Петрозаводске откроют бар под другим названием 4
Сегодня 07:50

Ночью в Карелии подморозит до -15

Новости. Погода
17:00, 09 Декабря 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

О погоде на четверг, 10 декабря, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске, в четверг, 10 декабря будет небольшая облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный умеренный.

Температура воздуха ночью -8, -10°С, днем до -4, -6°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии будет переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью -5, -10°С, местами, преимущественно по восточным районам, до -15°С, днем -3, -8°С.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»