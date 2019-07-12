Ночью в квартире в Петрозаводске нашли мертвую женщину

Спасатели 12 июля вскрыли дверь в квартире на улице Архипова и нашли труп, сообщили в МЧС Карелии.

В 2.29 сотрудники МЧС вскрыли дверь квартиры на ул. Архипова, 20 при помощи шанцевого инструмента. Внутри было обнаружено тело женщины.



Сотрудники полиции проводят проверку.