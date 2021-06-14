Ночью в Петрозаводске неизвестный разбил пять автомобилей (ФОТО и ВИДЕО)

В микрорайоне Древлянка пьяный мужчина повредил пять припаркованных автомобилей.

Как сообщили «Столице на Онего», в ночь на 15 июня водители припаркованных на бульваре Интернационалистов автомобилей обнаружили выломанные зеркала.

Как сообщили очевидцы водителям пострадавших авто, около 23.00 14 июня пьяный мужчина шел по дороге и ломал зеркала машин.

Видеокамеры запечатлели хулигана.

Заявления в полицию были написаны сегодня утром.

Правоохранительные органы заверили, что будет проведено расследование произошедшего.