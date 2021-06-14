Реклама на сайте
Прислать новость
В Петрозаводске появится контейнер для вторсырья, управляемый со смартфона
Новое
Сегодня 09:45
Штормовой ветер и ливни идут на Карелию - МЧС не рекомендует выходить на улицу 2
14.06.2021 14:07
Стало известно, почему власти Петрозаводска запретили купание на пляжах города 11
14.06.2021 15:27

Ночью в Петрозаводске неизвестный разбил пять автомобилей (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:25, 15 Июня 2021

В микрорайоне Древлянка пьяный мужчина повредил пять припаркованных автомобилей.

Как сообщили «Столице на Онего», в ночь на 15 июня водители припаркованных на бульваре Интернационалистов автомобилей обнаружили выломанные зеркала.

 

Как сообщили очевидцы водителям пострадавших авто, около 23.00 14 июня пьяный мужчина шел по дороге и ломал зеркала машин.

Видеокамеры запечатлели хулигана.

Заявления в полицию были написаны сегодня утром.

Правоохранительные органы заверили, что будет проведено расследование произошедшего.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2021-06-15 10:32:28
Эти массы бензинотелег действительно уродуют красоту города. У любого крышу может снести, никто не застрахован.
Самуил
2021-06-15 10:05:47
Ещё один луддит.
кир
2021-06-15 10:05:40
Законы надо было сделать человечные ещё в советское время, - запретить парковки во дворах жилых домов, - сказал умный кот.
На Ключевой, Кукковке и Древлянке предусмотреть гигантские парковки машин.
Вася
2021-06-15 09:58:07
Осталось только найти " Сашу"....
Ирина
2021-06-15 09:48:30
Злые люди стали! Агрессия зашкаливает!
Действительно,иной раз по двору не пройти, машин наставлено много,но зачем ломать то?!?
Беня
2021-06-15 10:44:26
Ирина, прекрасно. А теперь представьте шо наши "борцы" за "прогресс" сделают порядок обращения с оружием как в "цивилизованных странах" (я сша имею ввиду).....
Вася
2021-06-15 09:41:25
Это что, американский агент влияния?
Беня
2021-06-15 10:39:44
Вася, это не агент, а продукт.
кир
2021-06-15 09:29:52
Борец с несправедлмвостью, - сказал кот.
Беня
2021-06-15 10:40:42
кир, с какой несправедливостью? Коту вискаса не докладывают?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 16:33
Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
13.06.2021, 10:26
Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков
12.06.2021, 09:27
Глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

Аналитика

Сегодня 10:30
Обществоведение
Нацпроект «Экология»: Новая техника для тушения лесных пожаров появилась в Карелии
В Петрозаводске сотрудники авиационной охраны лесов продемонстрировали возможности тушения лесных пожаров с воздуха при помощи наполненной водой «чаши».
В Петрозаводске появится контейнер для вторсырья, управляемый со смартфона
Сегодня 09:45
«Неизвестные люди открыли краны» 2
10.06.2021 16:35
Воспитательница и древние артефакты 3
09.06.2021 15:10
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
08.06.2021 16:40
Вся аналитика

Чтиво

12.06.2021 23:16
Личное мнение
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности» 1
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук стала очевидцем спасательной операции на Онежском озере, когда утонули трое подростков.
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
08.06.2021 12:00
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»