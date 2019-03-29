Ночью в Петрозаводске ожидается плюсовая температура

О погоде на 30 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Днем выпадут небольшие осадки. Ночью местами на дорогах гололедица.

Ветер западный умеренный, порывистый.

Ночная температура составит 0, +2 градуса, днем потеплеет до +5, +7.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами на дорогах гололедица.

Ветер западный умеренный, местами с порывами до сильного.



Ночью ожидается похолодание до +3, -2 градусов, на севере до -6. Днем воздух прогреется до +2, +7 градусов.

