Ночью в Петрозаводске ожидается плюсовая температура

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О погоде на 30 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Днем выпадут небольшие осадки. Ночью местами на дорогах гололедица.
Ветер западный умеренный, порывистый.
Ночная температура составит 0, +2 градуса, днем потеплеет до +5, +7.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью местами на дорогах гололедица.
Ветер западный умеренный, местами с порывами до сильного.
Ночью ожидается похолодание до +3, -2 градусов, на севере до -6. Днем воздух прогреется до +2, +7 градусов.
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