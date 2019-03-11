Ночью в Петрозаводске произошел пожар в жилом доме

Горели оконные рамы на лестничной клетке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В ночь на 11 марта в 1.48 на ул. Красной, 28 произошел пожар в 5-этажном жилом доме.

В результате повреждены складируемые на лестничной клетке оконные рамы на площади 1кв м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.