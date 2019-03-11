Ночью в Петрозаводске произошел пожар в жилом доме

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Горели оконные рамы на лестничной клетке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В ночь на 11 марта в 1.48 на ул. Красной, 28 произошел пожар в 5-этажном жилом доме.
В результате повреждены складируемые на лестничной клетке оконные рамы на площади 1кв м.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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