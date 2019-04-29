Ночью в Петрозаводске сгорел частный дом

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Пожар произошел в ночь на 29 апреля в деревне Лапино, сообщили в МЧС Карелии.
В 1.27 пожарно-спасательные подразделения Беломорского района привлекались для ликвидации пожара в частном доме в д. Лапино по ул. Гористой. В 3.30 пожар был ликвидирован.
Дом сгорел.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
Погибших и пострадавших нет.
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