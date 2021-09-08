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Ночью в пятницу Карелию вновь ожидает минусовая температура

Новости. Погода
17:00, 09 Сентября 2021
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Днем будет тепло, рассказали о погоде на 10 сентября специалисты карельского Гидрометцентра.

Облачно с прояснениями, без существенных осадков будет в пятницу в Петрозаводске. Ветер северо-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью опустится до +4, +6°С, днем будет довольно тепло — до +15, +17°С. Атмосферное давление будет расти.

Облачная с прояснениями погода ждет и районы Карелии. Ночью на юге республики пройдет небольшой, местами умеренный дождь, днем существенных осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью будет +2, +7°С, в воздухе и на почве местами возможны заморозки до -1°С, днем температура будет колебаться от +12 до +17°С.

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