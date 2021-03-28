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Ночью в поселке Карелии сгорел человек

Новости. Происшествия
10:33, 29 Марта 2021
фото: © AP Photo/Noah Berger
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Ночной пожар в жилом доме поселка Вяртсиля Сортавальского района унес жизнь мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 28 марта, в 2.36 на пульт дежурной части МЧС в Сортавальском районе поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме.

На место вызова прибыли шестеро пожарных и 2 автоцистерны.

Из задымленных помещений горящего дома пожарные эвакуировали 20 человек, двое из спасенных - дети.

В результате пожар полностью уничтожил одну из квартир 5-этажки, на месте происшествия был обнаружено тело мужчины.
Причины пожара устанавливаются.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-29 10:36:52
Пожары происходят, в основном, в результате совместного распития. Не делай таким образом "добро" товарищу - не получишь и зла.
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