Ночью в поселке Карелии сгорел человек

Ночной пожар в жилом доме поселка Вяртсиля Сортавальского района унес жизнь мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 28 марта, в 2.36 на пульт дежурной части МЧС в Сортавальском районе поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме.

На место вызова прибыли шестеро пожарных и 2 автоцистерны.

Из задымленных помещений горящего дома пожарные эвакуировали 20 человек, двое из спасенных - дети.

В результате пожар полностью уничтожил одну из квартир 5-этажки, на месте происшествия был обнаружено тело мужчины.

Причины пожара устанавливаются.