Ночью вывезли 70 самосвалов снега с площади Кирова в Петрозаводске

Подрядчик чистит магистрали и тротуары столицы Карелии в круглосуточном режиме, сообщили в администрации города.

По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью с площади Кирова было вывезено 70 самосвалов снега. Уборка шла на проспекте Ленина, в Октябрьском районе, на улице Чапаева и трассе, ведущей на полигон ТБО в Орзеге. Посыпаны все дороги магистрального и местного значения в районах Зарека, Центр, Перевалка, Древлянка, Пятый посёлок, Сулажгорский Кирпичный Завод, Соломенное, Сулажгора. Оплужка проведена на Кукковке, Ключевой, Птицефабрике, в Сайноволоке и Сулажгоре. На данный момент в уборке задействованы 20 единиц техники. От снега очищают также тротуары, остановочные площадки и пешеходные переходы.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

Напомним, в связи с продолжительными снегопадами по распоряжению главы Карелии в городах и районах республики будут сформированы оперативные штабы.