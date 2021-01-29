Глава Карелии потребовал создать в районах оперштабы по борьбе со снежными заносами

В связи с продолжительными снегопадами по распоряжению главы Карелии в городах и районах республики будут сформированы оперативные штабы, сообщили в Минтрансе республики.

"Решение о создании оперативных штабов принято в связи с неблагоприятными погодными условиями и возможными осложнениями в движении транспорта и пешеходов, вызванными продолжительными снегопадами. Представители городских и районных оперативных штабов будут вести мониторинг складывающейся обстановки и информировать службы и организации, осуществляющие содержание участков автомобильных дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и лестничных спусков для оперативного принятия мер по своевременной снегоочистке и ликвидации скользкости", - говорится в сообщении ведомства.

Вся информация о ситуации на дорогах и на общественных территориях будет ежесуточно поступать в правительство региона.

В Минтрансе напомнили, что для оперативного решения вопросов, связанных с содержанием региональных автодорог, можно обращаться по телефону +7(8142) 59-99-89 (диспетчерская служба КУ РК "Управтодор РК"), федеральных дорог - в Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург—Мурманск Федерального дорожного агентства" (ФКУ "Упрдор "Кола"), телефон диспетчера +7(8142) 44-44-77.

Обслуживанием муниципальных дорог заняты местные администрации. Для решения проблем, связанных с содержанием улично-дорожной сети муниципалитетов, необходимо звонить по телефонам Единых дежурно-диспетчерских служб. Список здесь.

Ранее сообщалось, молодой водитель устроил страшное ДТП с четырьмя пострадавшими под Петрозаводском. 31-летний водитель автомобиля Ford Mondeo неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожных и метеорологических условий.