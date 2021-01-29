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Молодой водитель устроил страшное ДТП с четырьмя пострадавшими под Петрозаводском

Новости. Происшествия
09:53, 30 Января 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии
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Авария на "встречке" произошла на трассе "Кола" в Прионежском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувшую пятницу,  29 января на 435 трассы под Петрозаводском 31-летний водитель автомобиля Ford Mondeo неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожных и метеорологических условий. В результате его автомобиль занесло, он оказался на встречной полосе движения, где произошло столкновение с автомобилем Volkswagen.

Участники аварии с ушибами доставлены в БСМП. Там им назначено лечение. Пострадали 47-летний водитель автомобилем Volkswagen и его две пассажирки 19 и 44 лет, а также водитель Ford Mondeo .

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются.

Ранее сообщалось, водители попали в больницу после жесткого лобового ДТП в Петрозаводске.

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