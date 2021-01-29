Водители попали в больницу после жесткого лобового ДТП в Петрозаводске (ФОТО)

Авария с тремя пострадавшими произошла на Вознесенском шоссе в столице Карелии.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 29 января в 16:25 на Вознесенском шоссе, 16 58-летний водитель автомобиля Nissan Tiida не справился с управлением и совершил столкновение со встречным автомобилем Nissan Almera.

Виновник аварии был госпитализирован в БСМП Петрозаводска, где ему назначено стационарное лечение. 51-летний водитель Nissan Almera после ДТП так же госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. 49-летнему пассажиру Nissan Almera назначено амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии.